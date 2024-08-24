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Будівлю Єврокомісії підсвітили кольорами прапора України у переддень Дня незалежності

Будівлю Єврокомісії підсвітили кольорами прапора України у переддень Дня незалежності
Фото: Рixabay

На День державного прапора України 23 серпня, у переддень Дня незалежності України, будівлю Єврокомісії у Брюсселі підсвітили кольорами українського прапора, повідомляє Європейська правда.

Фото у своєму X (Twitter) опублікувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Сьогодні увечері, у переддень Дня незалежності України, наша будівля світиться кольорами українського прапора, вшановуючи незламний дух і хоробрість наших українських друзів. 
Україна вистоїть у ційн війні і займе місце у нашій європейській родині. Слава Україні!", – написала фон дер Ляєн. 

Вдень перед тим перед будівлею Європарламенту розгорнули 30-метровий прапор України.

Нагадаємо, президенти держав Балтії записали відеозвернення з привітаннями для українців до Дня незалежності.

Також офіційно повідомили, що до Києва прибув президент Польщі Анджей Дуда і візьме участь у святкуваннях.  

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