Будівлю Єврокомісії підсвітили кольорами прапора України у переддень Дня незалежності
На День державного прапора України 23 серпня, у переддень Дня незалежності України, будівлю Єврокомісії у Брюсселі підсвітили кольорами українського прапора, повідомляє Європейська правда.
Фото у своєму X (Twitter) опублікувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Сьогодні увечері, у переддень Дня незалежності України, наша будівля світиться кольорами українського прапора, вшановуючи незламний дух і хоробрість наших українських друзів.
Україна вистоїть у ційн війні і займе місце у нашій європейській родині. Слава Україні!", – написала фон дер Ляєн.
Вдень перед тим перед будівлею Європарламенту розгорнули 30-метровий прапор України.
Нагадаємо, президенти держав Балтії записали відеозвернення з привітаннями для українців до Дня незалежності.
Також офіційно повідомили, що до Києва прибув президент Польщі Анджей Дуда і візьме участь у святкуваннях.