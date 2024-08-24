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Здание Еврокомиссии подсветили цветами флага Украины в канун Дня независимости

Здание Еврокомиссии подсветили цветами флага Украины в канун Дня независимости
Фото: Рixabay

На День государственного флага Украины 23 августа, в канун Дня независимости Украины, здание Еврокомиссии в Брюсселе подсветили цветами украинского флага, сообщает Европейская правда.

Фото в своем X (Twitter) опубликовала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня вечером, в канун Дня независимости Украины, наше здание светится цветами украинского флага, чествуя несокрушимый дух и храбрость наших украинских друзей.
Украина выстоит в этой войне и займет место в нашей европейской семье. Слава Украине!", – написала фон дер Ляйен.

Днем перед тем перед зданием Европарламента развернули 30-метровый флаг Украины.

Напомним, президенты государств Балтии записали видеообращение с поздравлениями для украинцев ко Дню независимости.

Также официально сообщили, что в Киев прибыл президент Польши Анджей Дуда и примет участие в празднованиях.

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