Здание Еврокомиссии подсветили цветами флага Украины в канун Дня независимости
На День государственного флага Украины 23 августа, в канун Дня независимости Украины, здание Еврокомиссии в Брюсселе подсветили цветами украинского флага, сообщает Европейская правда.
Фото в своем X (Twitter) опубликовала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Сегодня вечером, в канун Дня независимости Украины, наше здание светится цветами украинского флага, чествуя несокрушимый дух и храбрость наших украинских друзей.
Украина выстоит в этой войне и займет место в нашей европейской семье. Слава Украине!", – написала фон дер Ляйен.
Днем перед тем перед зданием Европарламента развернули 30-метровый флаг Украины.
Напомним, президенты государств Балтии записали видеообращение с поздравлениями для украинцев ко Дню независимости.
Также официально сообщили, что в Киев прибыл президент Польши Анджей Дуда и примет участие в празднованиях.