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Зеленський: Україна вперше застосувала по ворогу ракету-дрон "Паляниця"

Зеленський: Україна вперше застосувала по ворогу ракету-дрон "Паляниця"
Фото: скріншот

24 серпня українські військові вперше завдали удару по російських військових за допомогою ракети-дрона "Паляниця", повідомляє Українська правда.

Про це заявив Зеленський під час урочистостей за нагоди Дня Незалежності України.

"Це наш новий метод відплати агресору. Ворога було уражено. Я дякую всім, хто це забезпечив. Усім розробникам, виробникам і нашим воїнам. Пишаюся вами. Росії буде дуже складно, складно навіть вимовити, що саме прилетіло. Складно протидіяти, але дуже легко зрозуміти за що".

За словами президента, це зброя "абсолютно нового класу".

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