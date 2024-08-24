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Зеленский: Украина впервые применила по врагу ракету-дрон "Паляница"

Зеленский: Украина впервые применила по врагу ракету-дрон "Паляница"
Фото: скриншот

24 августа украинские военные впервые нанесли удар по российским военным с помощью ракеты-дрона "Паляница", сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Зеленский во время торжеств по случаю Дня Независимости Украины.

"Это наш новый метод возмездия агрессору. Враг был поражен. Я благодарю всех, кто это обеспечил. Всем разработчикам, производителям и нашим воинам. Горжусь вами. России будет очень сложно, сложно даже произнести, что именно прилетело. Сложно противодействовать, но очень легко понять за что".

По словам президента, это оружие "совершенно нового класса".

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