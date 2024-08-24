Зеленський присвоїв Сирському нове військове звання

Президент Володимир Зеленський надав звання генерала головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському, повідомляє Українська правда.

Про це говорить указ президента України.

"Присвоїти військове звання генерала генерал-полковнику Сирському Олександру Станіславовичу - Головнокомандувачу Збройних Сил України".

Відповідний указ указ №580 датований 23 серпня 2024 року. До цього головком ЗСУ мав військове звання генерал-полковника.

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