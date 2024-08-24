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Зеленський присвоїв Сирському нове військове звання

Зеленський присвоїв Сирському нове військове звання
Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Президент Володимир Зеленський надав звання генерала головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському, повідомляє Українська правда.

Про це говорить указ президента України.

"Присвоїти військове звання генерала генерал-полковнику Сирському Олександру Станіславовичу - Головнокомандувачу Збройних Сил України".

Відповідний указ указ №580 датований 23 серпня 2024 року. До цього головком ЗСУ мав військове звання генерал-полковника.

Нагадаємо:

  • 22 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському, який відвідав Сумщину, що Збройні сили взяли під контроль ще один населений пункт Курської області РФ.
  • Станом на 20 серпня Збройні сили України контролювалибільше 1260 квадратних кілометрів території та 93 населені пункти у Курській області РФ.

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