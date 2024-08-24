Шмигаль: Україна зацікавлена у створені разом з Литвою виробництв для ЗСУ

Україна зацікавлена у створені разом з Литвою виробничих потужностей для ЗСУ. Пріоритетом залишається посилення протиповітряної оборони, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Шмигаль у Києві зустрівся з прем’єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте. Вона прибула до України у День незалежності.

"Подякував за послідову підтримку й надання різного виду допомоги. Зокрема в енергетиці. Литовські виробники готові надавати допомогу у вигляді генераторів і сонячних панелей" , - зазначив прем'єр.

Шмигаль відзначив участь Литви в різних міжнародних коаліціях на підтримку України.

Глава українського уряду запросив Литву долучитися до ініціативи із закупівлі українського озброєння і військової техніки в наших виробників.

"Ми також зацікавлені у створенні в Україні спільних інноваційних виробничих потужностей, які працюватимуть для Збройних сил. Наголосив, що посилення ППО залишається нашим пріоритетом" , - додав він.

Нагадаємо, у День незалежності України до Києва прибули прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, а також президент Польщі Анджей Дуда. Напередодні Україну відвідав прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Шимоніте та Дуда взяли участь в урочистих заходах до Дня незалежності України. Прем'єрка Литви виступила українською мовою в Києві на святкуванні Дня незалежності.