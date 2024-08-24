Шмыгаль: Украина заинтересована в создании вместе с Литвой производств для ВСУ

Украина заинтересована в создании вместе с Литвой производственных мощностей для ВСУ. Приоритетом остается усиление противовоздушной обороны, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Шмыгаль в Киеве встретился с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните. Она прибыла в Украину в День независимости.

"Поблагодарил за последовательную поддержку и оказание разного вида помощи. В частности, в энергетике. Литовские производители готовы оказывать помощь в виде генераторов и солнечных панелей" , - отметил премьер.

Шмыгаль отметил участие Литвы в разных международных коалициях в поддержку Украины.

Глава украинского правительства пригласил Литву присоединиться к инициативе по закупке украинского вооружения и военной техники у наших производителей.

"Мы также заинтересованы в создании в Украине общих инновационных производственных мощностей, которые будут работать для Вооруженных сил. Подчеркнул, что усиление ПВО остается нашим приоритетом" , - добавил он.

Напомним, в День независимости Украины в Киев прибыли премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, а также президент Польши Анджей Дуда. В преддверии Украину посетил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Шимоните и Дуда приняли участие в торжествах ко Дню независимости Украины. Премьер Литвы выступила на украинском языке в Киеве на праздновании Дня независимости.