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Росіяни запустили по Україні "Шахеди": куди летять безпілотники

Росіяни запустили по Україні "Шахеди": куди летять безпілотники
Фото: twitter.com/DefenceU

У ніч на 26 серпня російські військові запустили ударні БпЛА типу "Шахед" з півночі, повідомляє Українська правда.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, безпілотники летять через Сумщину в напрямку Полтавщини.

О 1.24 у ПС оновили рух ударних БпЛА:

  • БпЛА через Сумщину у західному напрямку.
  • БпЛА з Сумщини на Полтавщину.

О 1.38 військові повідомили про ударний БпЛА у напрямку  Миргорода.

О 1.48 військові оновили траєкторію руху ударних БпЛА:

  • декілька груп ударних БпЛА з Сумщини на Чернігівщину;
  • БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку;
  • БпЛА курсом на Суми;

О 2.55 у ПС повідомили про перебування ударних БпЛА:

  • Ударні БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.
  • БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку.
  • БпЛА з Черкаської курсом на Кіровоградську область.

О 3.15 військові фіксували:

  • БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Київщину.
  • БпЛА курсом на Чернігів.
  • БпЛА з Сумщини у південно-західному напрямку.
  • БпЛА з Полтавщини на Черкащину.
  • БпЛА з Полтавщини курсом на Дніпропетровську область.

О 5.04 Повітряні сили знову повідомили траєкторію руху ударних БпЛА:

  • БпЛА на Сумщині у південно-західному напрямку.
  • БпЛА на півночі Житомирщини курсом на південь.
  • БпЛА на півночі Черкаської області у південно-західному напрямку.
  • БпЛА з Херсонщини та Миколаївщині у північно-західному напрямку.
  • БпЛА з Полтавщини та Дніпропетровщини на Харківщину.

О 5.47 військові повідомили про подальший рух ударних БпЛА:

  • Декілька груп БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.
  • БпЛА з Житомирщини курсом на Рівненщину.
  • Декілька груп БпЛА з Сумщини у південно-західному напрямку.
  • БпЛА з Черкащини курсом на Кіровоградську область.
  • Декілька груп БпЛА з Миколаївщини у північно-західному напрямку.
  • Декілька груп БпЛА з Харківщини курсом на Полтавщину.

О 6.02 стало відомо, що БпЛА на Київщині летять курсом на Васильків.

О 6.59 військові оновили рух ударних БпЛА:

  • БпЛА на Київщині у південно-західному напрямку.
  • БпЛА на Волині у західному напрямку.
  • Група БпЛА на півночі Житомирщини курсом на Рівненщину.
  • БпЛА на Вінниччині курсом на захід.
  • БпЛА з Сумщини на Чернігівщину та Полтавщину.
  • Декілька груп БпЛА з Миколаївщини у північно-західному напрямку.
  • БпЛА з Черкащини курсом на захід.
  • Декілька груп БпЛА з Харківщини курсом на Полтавщину.
  • БпЛА курсом на Полтаву.
  • БпЛА на півночі Дніпропетровської області постійно змінюють курс.
  • Декілька груп ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку півдня.

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