Россияне запустили по Украине "Шахеды": куда летят беспилотники

В ночь на 26 августа российские военные запустили ударные БпЛА типа "Шахед" с севера, сообщает Украинская правда.

По информации Воздушных сил ВСУ, беспилотники летят через Сумскую область в направлении Полтавщины.

В 1.24 в ПС обновили движение ударных БпЛА:

БпЛА через Сумскую область в западном направлении.

БпЛА с Сумщины на Полтавщину.

В 1.38 военные сообщили об ударном БПЛА в направлении Миргорода.

В 1.48 военные обновили траекторию движения ударных БПЛА:

несколько групп ударных БпЛА с Сумщины на Черниговщину;

БпЛА на Полтавщине в юго-западном направлении;

БпЛА курсом на Сумы;

В 2.55 в ПС сообщили о пребывании ударных БпЛА:

Ударные БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину.

БпЛА на Полтавщине в юго-западном направлении.

БпЛА с Черкасской курсом на Кировоградскую область.

В 3.15 военные зафиксировали:

БпЛА на юге Черниговщины курсом на Киевщину.

БпЛА курсом на Чернигов.

БпЛА с Сумщины в юго-западном направлении.

БпЛА с Полтавщины на Черкасщину.

БпЛА с Полтавщины курсом на Днепропетровскую область.

В 5.04 Воздушные силы снова сообщили траекторию движения ударных БпЛА:

БпЛА на Сумщине в юго-западном направлении.

БпЛА на севере Житомирской области курсом на юг.

БпЛА на севере Черкасской области в юго-западном направлении.

БпЛА с Херсонщины и Николаевщины в северо-западном направлении.

БпЛА с Полтавщины и Днепропетровщины на Харьковщину.

В 5.47 военные сообщили о траектории ударных БпЛА:

Несколько групп БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину.

БпЛА из Житомирской области курсом на Ровенскую область.

Несколько групп БпЛА с Сумщины в юго-западном направлении.

БпЛА с Черкасской области курсом на Кировоградскую область.

Несколько групп БпЛА с Николаевщины в северо-западном направлении.

Несколько групп БпЛА с Харьковщины курсом на Полтавщину.

В 6.02 стало известно, что БпЛА на Киевщине летят курсом на Васильков.

В 6.59 военные обновили движение ударных БПЛА: