Затримання Дурова у Франції: суд продовжив арешт засновнику Telegram

Паризький суд продовжив ще на 48 годин термін утримання під вартою співзасновнику Telegram Павлу Дурову.﻿ Про це повідомляє AFP, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Таким рішенням суд збільшив термін його утримання під вартою до 96 годин. За час, що залишився, Дурову мають висунути обвинувачення або випустити на свободу.

Водночас, у процесі розслідування особливо тяжких злочинів, у Франції можуть продовжити арешт до 144 годин.

Затримання Дурова

Ввечері 24 серпня в аеропорту Ле-Бурже у передмісті Парижа французькі силовики затримали засновника месенджера Telegram Павла Дурова.

Слідство проводить попереднє розслідування та звинувачує його у тероризмі, наркоторгівлі, шахрайстві, відмиванні грошей, продажі краденого й сексуальними злочинами проти дітей.

У Франції його також звинувачують у тому, що він не здійснював модерацію сервісу та не працював зі слідством. Дурову може загрожувати до 20 років ув'язнення.

Водночас адміністрація мессенджера спростувала звинувачення і підкреслила, що компанія працює у правовому полі ЄС.