Задержание Дурова во Франции: суд продлил арест основателю Telegram

Парижский суд продлил еще на 48 часов срок содержания под стражей сооснователя Telegram Павла Дурова.﻿ Об этом сообщает AFP, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Таким решением суд увеличил срок его содержания под стражей до 96 часов. За оставшееся время Дурову должны предъявить обвинение или выпустить на свободу.

В то же время, в процессе расследования особо тяжких преступлений, во Франции могут продлить арест до 144 часов.

Задержание Дурова

Вечером 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа французские силовики задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

Следствие проводит предварительное расследование и обвиняет его в терроризме, наркоторговле, мошенничестве, отмывании денег, продаже краденого и сексуальными преступлениями против детей.

Во Франции его также обвиняют в том, что он не осуществлял модерацию сервиса и не работал со следствием. Дурову может грозить до 20 лет заключения.

В то же время администрация мессенджера опровергла обвинения и подчеркнула, что компания работает в правовом поле ЕС.