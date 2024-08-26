WP: у Курській області в полон потрапили щонайменше 247 російських солдатів

Видання The Washington Post, вивчивши понад сто відеозаписів і фотографій, зроблених від початку Курської операції, підтвердило полон щонайменше 247 російських солдатів, повідомляє Українська правда.

Про це пише The Washington Post.

Йдеться про відеозаписи, зняті самими українськими військовими, і кадри, зроблені фотографом The Washington Post у таборі для військовополонених, де утримують, зокрема, російських строковиків.

У статті також наголошують, що молоді російські військові, здається, здавалися в полон без опору.

Видання при цьому зазначає, що журналісти перевірили далеко не всі відео і фото з полоненими, які продовжують з'являтися в мережі, а тому припускає, що кількість російських військових, які потрапили до рук ЗСУ, значно вища.

Нагадаємо: