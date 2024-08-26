WP: в Курской области в плен попали по меньшей мере 247 российских солдат

Издание The Washington Post, изучив более ста видеозаписей и фотографий, сделанных с начала Курской операции, подтвердило плен по меньшей мере 247 российских солдат, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет The Washington Post.

Речь идет о видеозаписях, снятых самими украинскими военными, и кадры, сделанные фотографом The Washington Post в лагере для военнопленных, где удерживают, в частности, российских срочников.

В статье также отмечается, что молодые российские военные, кажется, сдавались в плен без сопротивления.

Издание при этом отмечает, что журналисты проверили далеко не все видео и фото с пленными, которые продолжают появляться в сети, а потому предполагает, что количество российских военных, попавших в руки ВСУ, значительно выше.

Напомним: