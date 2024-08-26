Аналітики ISW встановили, звідки Росія перекинула війська на Курщину

Російські військові перекидають сили з менш пріоритетних ділянок фронту в Україні на лінію фронту в Курській області. Зокрема, там фіксували військових, які раніше були на Харківському та Сіверському напрямках та в районі Часового Яру, повідомляє Українська правда.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

ISW спостерігав за бойовими діями 810-ї морської піхотної бригади, 155-ї морської піхотної бригади та 11-ї бригади ПДВ у Курській області, а також бачила докази того, що російське військове командування нещодавно передислокувало підрозділи 56-го полку ПДВ з району Роботине на заході Запорізької області до Курської області.

ISW ще не бачив повідомлень про бойові дії 51-го полку ПДВ у Курській області, але той факт, що командир 51-го полку ПДВ доповідав Путіну разом з командирами інших частин, які нещодавно передислокували свої підрозділи до Курської області, дозволяє припустити, що підрозділи 51-го полку ПДВ, ймовірно, також передислокувалися в цей район.

Підрозділи 51-го полку ПДВ передислокували в Курську область з Сіверського напрямку разом з іншими підрозділами 106-ї дивізії ПДВ.

Також Росія передислокувала підрозділи 810-ї та 155-ї морських піхотних бригад з лінії фронту на півночі Харківської області та, ймовірно, передислокувала підрозділи 11-ї бригади ПДВ з району Часового Яру.

Російське військове командування чинить опір передислокації сил з пріоритетного Покровського напрямку в Донецькій області і, ймовірно, продовжить перекидати сили з менш пріоритетних в інших частинах театру воєнних дій для оборони в Курській області.

Ключові висновки ISW за 25 серпня: