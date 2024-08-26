Аналитики ISW установили, откуда Россия перебросила войска на Курщину
Российские военные перебрасывают силы с менее приоритетных участков фронта в Украине на линию фронта в Курской области. В частности, там фиксировали военных, которые ранее были на Харьковском и Северском направлениях и в районе Часового Яра, сообщает Украинская правда.
Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).
ISW наблюдал за боевыми действиями 810-й морской пехотной бригады, 155-й морской пехотной бригады и 11-й бригады ВДВ в Курской области, а также видел доказательства того, что российское военное командование недавно передислоцировало подразделения 56-го полка ВДВ из района Роботино на западе Запорожской области в Курскую область.
ISW еще не видел сообщений о боевых действиях 51-го полка ВДВ в Курской области, но тот факт, что командир 51-го полка ВДВ докладывал Путину вместе с командирами других частей, которые недавно передислоцировали свои подразделения в Курскую область, позволяет предположить, что подразделения 51-го полка ВДВ, вероятно, также передислоцировались в этот район.
Подразделения 51-го полка ВДВ передислоцировали в Курскую область с Северского направления вместе с другими подразделениями 106-й дивизии ВДВ.
Также Россия передислоцировала подразделения 810-й и 155-й морских пехотных бригад с линии фронта на севере Харьковской области и, вероятно, передислоцировала подразделения 11-й бригады ВДВ из района Часового Яра.
Российское военное командование сопротивляется передислокации сил с приоритетного Покровского направления в Донецкой области и, вероятно, продолжит перебрасывать силы с менее приоритетных в других частях театра военных действий для обороны в Курской области.
Ключевые выводы ISW за 25 августа:
- Российские военные блогеры утверждают, что российские войска недавно восстановили утраченные позиции в Курской области на фоне сообщений о продолжении украинских обстрелов в этом районе 25 августа.
- Российские военные, вероятно, продолжают перебрасывать силы с менее приоритетных участков фронта в Украине на линию фронта в Курской области.
- Французские власти арестовали основателя Telegram Павла Дурова 24 августа, что вызвало беспокойство среди российских ультранационалистических военных блогеров относительно их возможности свободно освещать войну в Украине. Однако ISW не видит никаких прямых доказательств того, что арест Дурова повлияет на работу Telegram в ближайшей перспективе.
- Российские военные блогеры отреагировали на арест Дурова, сосредоточившись на том, как российские солдаты полагаются на специальные средства связи, включая Telegram, для организации операций в Украине, и призвали российское военное командование создать адекватную официальную систему связи.
- Недавно российские войска продвинулись вперед вблизи и в пределах Торецка и к юго-западу от Донецка.