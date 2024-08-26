РФ підняла у повітря бомбардувальники та запустила по Україні ракети – ЗСУ

Зафіксований зліт у Росії понад десяти бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які є носіями ракет. Згодом почали повідомляти про рух ракет на території України, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

"Увага! В повітряному просторі РФ зафіксовано активність 11 бортів Ту-95МС!" - йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

У ЗСУ зазначили, що інформація щодо можливої ракетної загрози та пусків крилатих ракет буде оприлюднена пізніше додатково.

Разом з тим у Повітряних силах закликали громадян України уважно ставитися до оголошень щодо повітряної тривоги через можливу ракетну атаку.

Згодом повідомили про 6 бортів Ту-95МС у повітряному просторі.

Оновлено. Повітряні сили повідомляють про напрям руху ракет.

7:48 2 ракети на Чернігівщину.

7﻿:50 Ракета на Полтавщині у південно-західному напрямку.

7:51 Ще крилата ракета (КР) з Херсонщини у північно-західному напрямку.

7:52 Ракета на Запоріжжя.

7:53

КР на Чернігівщині у південно-західному напрямку;

КР на Миргород;

КР на Кропивницький.

7:56 Ракети на Запоріжжі у північному напрямку.

7:58 Ракета на Дніпро.

7:59 Кривий Ріг - в укриття.

8:02 Ще КР з Херсонщини у північно-західному напрямку.

8:04

КР на Полтавщині у південно-західному напрямку.

КР на півночі Київщини у західному напрямку.

8:07

КР курсом на Черкаси;

КР на Харків.

8:09 КР на Миколаївщині у північно-західному напрямку.

Новина оновлюється