РФ підняла у повітря бомбардувальники та запустила по Україні ракети – ЗСУ
Зафіксований зліт у Росії понад десяти бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які є носіями ракет. Згодом почали повідомляти про рух ракет на території України, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
"Увага! В повітряному просторі РФ зафіксовано активність 11 бортів Ту-95МС!" - йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
У ЗСУ зазначили, що інформація щодо можливої ракетної загрози та пусків крилатих ракет буде оприлюднена пізніше додатково.
Разом з тим у Повітряних силах закликали громадян України уважно ставитися до оголошень щодо повітряної тривоги через можливу ракетну атаку.
Згодом повідомили про 6 бортів Ту-95МС у повітряному просторі.
Оновлено. Повітряні сили повідомляють про напрям руху ракет.
7:48 2 ракети на Чернігівщину.
7:50 Ракета на Полтавщині у південно-західному напрямку.
7:51 Ще крилата ракета (КР) з Херсонщини у північно-західному напрямку.
7:52 Ракета на Запоріжжя.
7:53
- КР на Чернігівщині у південно-західному напрямку;
- КР на Миргород;
- КР на Кропивницький.
7:56 Ракети на Запоріжжі у північному напрямку.
7:58 Ракета на Дніпро.
7:59 Кривий Ріг - в укриття.
8:02 Ще КР з Херсонщини у північно-західному напрямку.
8:04
- КР на Полтавщині у південно-західному напрямку.
- КР на півночі Київщини у західному напрямку.
8:07
- КР курсом на Черкаси;
- КР на Харків.
8:09 КР на Миколаївщині у північно-західному напрямку.
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