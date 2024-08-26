РФ подняла в воздух бомбардировщики и запустила по Украине ракеты – ВСУ (Обновлено)

Зафиксирован взлет в России более десяти бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, являющихся носителями ракет. Впоследствии начали сообщать о движении ракет по территории Украины, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

"Внимание! В воздушном пространстве РФ зафиксирована активность 11 бортов Ту-95МС!" – говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

В ВСУ отметили, что информация о возможной ракетной угрозе и пусках крылатых ракет будет обнародована позже дополнительно.

Вместе с тем в Воздушных силах призвали граждан Украины внимательно относиться к объявлениям о воздушной тревоге из-за возможной ракетной атаки.

Впоследствии сообщили о 6 бортах Ту-95МС в воздушном пространстве.

Обновлено. Воздушные силы сообщают о направлении движения ракет.

7:48 2 ракеты на Черниговщину.

7﻿:50 Ракета на Полтавщине в юго-западном направлении.

7:51 Еще крылатая ракета (КР) из Херсона в северо-западном направлении.

7:52 Ракета на Запорожье.

7:53

КР в Черниговской области в юго-западном направлении;

КР на Миргороде;

КР на Кропивницкий.

7:56 Ракеты в Запорожье в северном направлении.

7:58 Ракета на Днепр.

7:59 Кривой Рог – в укрытие.

8:02 Еще КР из Херсона в северо-западном направлении.

8:04

КР в Полтавской области в юго-западном направлении.

КР на севере Киевщины в западном направлении.

8:07

КР курсом на Черкассы;

КР на Харьков.

8:09 КР на Николаевщине в северо-западном направлении.

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