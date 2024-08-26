Курс валют НБУ на 26 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 26 серпня 2024 року

Курс долара , порівняно з 25 серпня, знизився на 6 коп. до 41.2236 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 45.8406 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 4 коп. до 54.1019 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 6 коп. до 48.3959 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 2 коп. до 10.7191 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.223 600 EUR Євро 45.840 600 GBP Фунт стерлінгів 54.101 900 CHF Швейцарський франк 48.395 900 PLN Польський злотий 10.719 100

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.