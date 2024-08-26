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Курс валют НБУ на 26 серпня

Курс валют НБУ на 26 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 26 серпня 2024 року

Курс долара , порівняно з 25 серпня, знизився на 6 коп. до 41.2236 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 45.8406 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 4 коп. до 54.1019 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 6 коп. до 48.3959 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 2 коп. до 10.7191 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.223 600 --0.0645
EUR Євро 45.840 600 --0.142
GBP Фунт стерлінгів 54.101 900 --0.0351
CHF Швейцарський франк 48.395 900 --0.0615
PLN Польський злотий 10.719 100 --0.0229

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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