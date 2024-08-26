Курс валют НБУ на 26 серпня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 26 серпня 2024 року
Курс долара , порівняно з 25 серпня, знизився на 6 коп. до 41.2236 за 1 долар.
Курс євро знизився до позначки 45.8406 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подешевшав на 4 коп. до 54.1019 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 6 коп. до 48.3959 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 2 коп. до 10.7191 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.223 600
|EUR
|Євро
|45.840 600
|GBP
|Фунт стерлінгів
|54.101 900
|CHF
|Швейцарський франк
|48.395 900
|PLN
|Польський злотий
|10.719 100
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.