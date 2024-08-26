Курс валют НБУ на 26 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 26 августа 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 25 августа, снизился на 6 коп до 41.2236 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 45.8406 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 4 коп до 54.1019 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 6 коп до 48.3959 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 2 коп до 10.7191 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.223 600 EUR Евро 45.840 600 GBP Фунт стерлингов 54.101 900 CHF Швейцарский франк 48.395 900 PLN Польский злотый 10.719 100

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.