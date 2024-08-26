Курс валют НБУ на 26 августа
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 26 августа 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 25 августа, снизился на 6 коп до 41.2236 за 1 доллар.
Курс евро снизился до отметки 45.8406 за 1 евро.
Фунт стерлингов подешевел на 4 коп до 54.1019 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 6 коп до 48.3959 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 2 коп до 10.7191 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.223600
|EUR
|Евро
|45.840600
|GBP
|Фунт стерлингов
|54.101900
|CHF
|Швейцарский франк
|48.395900
|PLN
|Польский злотый
|10.719100
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.