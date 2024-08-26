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Курс валют НБУ на 26 августа

Курс валют НБУ на 26 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 26 августа 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 25 августа, снизился на 6 коп до 41.2236 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 45.8406 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 4 коп до 54.1019 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 6 коп до 48.3959 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 2 коп до 10.7191 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.223600 --0.0645
EUR Евро 45.840600 --0.142
GBP Фунт стерлингов 54.101900 --0.0351
CHF Швейцарский франк 48.395900 --0.0615
PLN Польский злотый 10.719100 --0.0229

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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