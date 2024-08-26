У Запоріжжі через обстріл перекрили рух через греблю Дніпровської ГЕС
У Запоріжжі через російський обстріл тимчасово перекрито рух греблею Дніпровської гідроелектростанції, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Через безпекову ситуацію на деякий час буде перекрито рух греблею ДніпроГЕС. Будьте в безпеці!", - зазначив він.
Масштабний обстріл України
Вранці у понеділок, 26 серпня, росіяни масштабно атакують Україну ударними дронами і крилатими ракетами. По всій країні оголошено повітряну тривогу. Працюють сили ППО.
Загарбники випустили ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95.
Також агресор вивів у Чорне море чотири кораблі з ракетами "Калібр". Фісувалися пуски цілей в напрямку України.