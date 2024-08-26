В Запорожье из-за обстрела перекрыли движение через плотину Днепровской ГЭС

В Запорожье из-за российского обстрела временно перекрыто движение через плотину Днепровской гидроэлектростанции, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Из-за ситуации с безопасностью на некоторое время будет перекрыто движение по плотине ДнепроГЭС. Будьте в безопасности!" , - отметил он.

Масштабный обстрел Украины

Утром в понедельник, 26 августа, россияне масштабно атакуют Украину ударными дронами и крылатыми ракетами. По всей стране объявлена воздушная тревога. Работают силы ПВО.

Захватчики выпустили ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95.

Также агрессор вывел в Черное море четыре корабля с ракетами "Калибр". Фиксировались пуски целей в направлении Украины.