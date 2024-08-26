В Україні можливі екстрені відключення електрики, є перебої у Києві

"Укренерго" надав розпорядження обленерго запровадити екстрені відключення світла.

Про це повідомляє﻿ ДТЕК.

"Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, - не діють. Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців" , – йдеться у повідомленні.

Водночас у Києві є перебої з енергопостачанням, повідомив﻿ мер столці Кличко.

"Як зазначають фахівці, це повʼязано з проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі" , – повідомив він.

Також на правому березі Києва через відключення світла є перебої з водопостачанням.