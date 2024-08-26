В Украине возможны экстренные отключения электричества, есть перебои в Киеве

"Укрэнерго" предоставил распоряжение облэнерго ввести экстренные отключения света.

Об этом сообщает ДТЭК.

"Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, не действуют. Энергетики всей страны работают 24/7, чтобы вернуть свет в дома украинцев" , - говорится в сообщении.

В то же время в Киеве есть перебои с энергоснабжением, сообщил мэр столицы Кличко.

"Как отмечают специалисты, это связано с проблемами общеукраинской энергетической сети" , – сообщил он.

Также на правом берегу Киева из-за отключения света есть перебои с водоснабжением.