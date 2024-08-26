Обстріл Луцька: пошкоджений об’єкт інфраструктури, загинула людина

У Луцьку у результаті російської ворожої атаки одна людина загинула, повідомив мер.﻿﻿ Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук, повідомляє Українська правда.

"Внаслідок ворожої атаки ушкоджено об’єкт інфраструктури у Луцьку. Наразі є інформація про одного загиблого" , – йдеться у повідомленні.

Раніше мер повідомив, що у результаті російського комбінованого удару по Україні у місті Луцьк, що на Волині, пошкоджений багатоквартирний будинок.