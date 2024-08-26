Обстріл Луцька: пошкоджений об’єкт інфраструктури, загинула людина
У Луцьку у результаті російської ворожої атаки одна людина загинула, повідомив мер. Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук, повідомляє Українська правда.
"Внаслідок ворожої атаки ушкоджено об’єкт інфраструктури у Луцьку. Наразі є інформація про одного загиблого", – йдеться у повідомленні.
Раніше мер повідомив, що у результаті російського комбінованого удару по Україні у місті Луцьк, що на Волині, пошкоджений багатоквартирний будинок.
- Раніше Повітряні сили повідомили про те, що окупанти запустили ракети по території України, також писали, що Росія підняла у повітря 6 дальніх стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-22М3. У соцмережах повідомляють про вибухи у Харкові, Кривому Розі, Вінниці.
- У Києві, Луцьку працювала ППО, вибухи лунали в Харкові, Запоріжжі, Одесі та інших містах.