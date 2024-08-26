Обстрел Луцка: поврежден объект инфраструктуры, погиб человек

В Луцке в результате российской вражеской атаки один человек погиб, сообщил мэр.﻿﻿ Об этом сообщил мэр Луцка Игорь Полищук, сообщает Украинская правда.

"В результате вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры в Луцке. Сейчас есть информация об одном погибшем" , – говорится в сообщении.

Ранее мэр сообщил, что в результате российского комбинированного удара по Украине в городе Луцк, что на Волыни, поврежден многоквартирный дом.

Ранее Воздушные силы сообщили о том, что оккупанты запустили ракеты по территории Украины, также писали, что Россия подняла в воздух 6 дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3. В соцсетях сообщают о взрывах в Харькове, Кривом Роге, Виннице.

В Киеве, Луцке работала ПВО, взрывы раздавались в Харькове, Запорожье, Одессе и других городах.