На об'єктах "Укрзалізниці" є знеструмленні, вивели резервні тепловози

"Укрзалізниця" вивела резервні тепловози для забезпечення руху поїздів далекого сполучення, приміський рух електропоїздів здійснюється із затримками, повідомляє Економічна правда.

"У зв'язку з масштабною атакою ворога маємо декілька знеструмлень у різних регіонах. Виведено резервні тепловози, усі поїзди далекого сполучення продовжать рух" , – йдеться у повідомленні "Укрзалізниці". ﻿

В УЗ також уточнили, що приміський рух електропоїздами наразі теж має затримки, енергетики вже працюють на місцях. Водночас City Express у Києві та Дніпрі курсують за графіком.

Усі відхилення від графіку можна подивитися на сайті "Укрзалізниці".

Нагадаємо, внаслідок масованих російських обстрілів 26 серпня "Укренерго" надало розпорядження ввести екстрені відключення світла.

Через відключення світла у Києві та Житомирі виникли проблеми з водопостачанням.