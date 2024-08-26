На объектах "Укрзализныци" есть обесточенные, вывели резервные тепловозы

"Укрзализныця" вывела резервные тепловозы для обеспечения движения поездов дальнего сообщения, пригородное движение электропоездов осуществляется с задержками, сообщает Экономическая правда.

"В связи с масштабной атакой врага есть несколько обесточений в разных регионах. Выведены резервные тепловозы, все поезда дальнего сообщения продолжат движение" , – говорится в сообщении "Укрзализныци".

В УЗ также уточнили, что пригородное движение по электропоездам пока тоже имеет задержки, энергетики уже работают на местах. В то же время City Express в Киеве и Днепре курсируют по графику.

Все отклонения от графика можно посмотреть на сайте "Укрзализныци".

Напомним, в результате массированных российских обстрелов 26 августа "Укрэнерго" предоставило распоряжение ввести экстренные отключения света.

Из-за отключения света в Киеве и Житомире возникли проблемы с водоснабжением.