У Києві обмежили роботу двох гілок метро: станції працюють в режимі укриття

Низка станцій на "зеленій" та "червоній" гілках київського метро, на тлі масованого обстрілу Росії, працюють в режимі укриття, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Червона" гілка

Наразі потяги метро курсують від станції "Академмістечко" до станції "Театральна", а "Арсенальна" та "Хрещатик" працюють лише в режимі укриття.

"Зелена" гілка

В режимі укриття працюють станції "Видубичі" та "Славутич".

Рух поїздів на зеленій лінії здійснюється:

від станції "Сирець" до станції "Звіринецька";

від станції "Осокорки" до станції "Червоний хутір".

Масований обстріл України 26 серпня

Зранку, 26 серпня, російські окупанти вдались до масштабного обстрілу по території України. Ще вночі було відомо про зліт десяти бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Внаслідок обстрілу у Києві та низці областей наразі почалися перебої зі світлом. Зокрема через удари та знеструмлення затримуються поїзди.

Також у низці столичних районів відсутнє водопостачання.