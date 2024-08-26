В Киеве ограничили работу двух веток метро: станции работают в режиме укрытия
Ряд станций на "зеленой" и "красной" ветках киевского метро, на фоне массированного обстрела России, работают в режиме укрытия, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).
"Красная" ветка
Сейчас поезда метро курсируют от станции «Академгородок» до станции "Театральная", а "Арсенальная" и "Крещатик" работают только в режиме укрытия.
"Зеленая" ветка
В режиме укрытия работают станции "Выдубичи" и "Славутич".
Движение поездов на зеленой линии осуществляется:
- от станции "Сырец" до станции "Зверинецкая";
- от станции "Осокорки" до станции "Красный хутор".
Массированный обстрел Украины 26 августа
Утром, 26 августа, российские оккупанты прибегли к масштабным обстрелам по территории Украины. Еще ночью было известно о взлете десяти бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
В результате обстрелов в Киеве и ряде областей начались перебои со светом. В частности, из-за ударов и обесточивания задерживаются поезда.
Также в ряде столичных районов отсутствует водоснабжение.