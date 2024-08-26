Кім Чен Ин розпорядився прискорити розробку безпілотників зі штучним інтелектом

Лідер КНДР Кім Чен Ин розпорядився прискорити розробку і виробництво нових ударних дронів, активніше застосовуючи технології штучного інтелекту.﻿ Про це пише державне інформагентство Північної Кореї KCNA, повідомляє Укрінформ.

"Необхідно розробляти і виробляти більше дронів-камікадзе різних типів для використання в тактичних піхотних підрозділах і підрозділах спеціальних операцій, а також стратегічних розвідувальних і багатоцільових безпілотників" , – сказав Кім у ході перевірки випробувань дронів, розроблених Інститутом безпілотних систем Академії військових наук КНДР.

Він підкреслив, що для підготовки до сучасної війни важливо розвивати дрони різних типів, зокрема морські безпілотні комплекси, та вдосконалювати їхні бойові можливості.

"На додаток до постійного розвитку підводних систем стратегічної зброї, таких як ядерна торпеда, Кім Чен Ин також наголосив на необхідності розробки підводних ударних дронів та проактивного впровадження у безпілотниках технологій штучного інтелекту" , – пише KCNA.

У повідомленні йдеться про успішне випробування дронів, які знищували визначені цілі. На оприлюднених агентством фотографіях видно білі дрони-камікадзе, які вражають імітаційні цілі, схожі на південнокорейські танки K-2.