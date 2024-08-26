Ким Чен Ын распорядился ускорить разработку беспилотников с искусственным интеллектом

Лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился ускорить разработку и производство новых ударных дронов, активнее применяя технологии искусственного интеллекта. Об этом пишет государственное информагентство Северной Кореи KCNA, сообщает Укринформ.

"Необходимо разрабатывать и производить больше дронов-камикадзе различных типов для использования в тактических пехотных подразделениях и подразделениях специальных операций, а также стратегических разведывательных и многоцелевых беспилотников" , – сказал Ким в ходе проверки испытаний дронов, разработанных Институтом беспилотных систем Академии военных наук КНД.

Он подчеркнул, что для подготовки к современной войне важно развивать дроны разных типов, в том числе морские беспилотные комплексы и совершенствовать их боевые возможности.

"В дополнение к постоянному развитию подводных систем стратегического оружия, таких как ядерная торпеда, Ким Чен Ын также отметил необходимость разработки подводных ударных дронов и проактивного внедрения в беспилотниках технологий искусственного интеллекта" , – пишет KCNA.

В сообщении говорится об успешном испытании дронов, уничтожавших определенные цели. На обнародованных агентством фотографиях видны белые дроны-камикадзе, поражающие имитационные цели, похожие на южнокорейские танки K-2.