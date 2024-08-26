Росіяни вдарили по об'єктах енергетики на Львівщині – ОВА

Російські загарбники атакували енергетичні об'єкти у Львівській області. У зв'язку з цим в регіоні виникли проблеми зі світлом. По це заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"У Львові та області частково виникли перебої з електропостачанням" , - повідомив він.

В той самий час мер Львова Андрій Садовий повідомив, що у місті можливі перебої з водопостачанням.

"Через влучання в області у Львові можуть виникнути перебої з водопостачанням, допоки підстанції не перейдуть на резервне живлення. Також можливі перебої електроенергії" , - повідомив він.

Міський голова додав, що наразі у Львові влучань не зафіксовано.

Нагадаємо, вранці 26 серпня російські окупанти здійснили масований обстріл території України. Ще вночі стало відомо про зліт десяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Внаслідок цього обстрілу у Києві та кількох областях почалися перебої з електропостачанням. Через удари і знеструмлення також виникли затримки поїздів.