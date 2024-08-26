Россияне ударили по объектам энергетики на Львовщине – ОВА

Российские захватчики атаковали энергетические объекты во Львовской области. В связи с этим в регионе возникли проблемы со светом. Об этом заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Во Львове и области частично возникли перебои с электроснабжением" , - сообщил он.

В то же время мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе возможны перебои с водоснабжением

"Из-за попадания в области во Львове могут возникнуть перебои с водоснабжением, пока подстанции не перейдут на резервное питание. Также возможны перебои электроэнергии" , - сообщил он.

Городской голова добавил, что сейчас во Львове попаданий не зафиксировано.

Напомним, утром 26 августа российские кафиры осуществили массированный обстрел территории Украины. Еще ночью стало известно о взлете десяти стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

В результате этого обстрела в Киеве и нескольких областях начались перебои с электроснабжением. Из-за ударов и обесточивания также возникли задержки поездов.