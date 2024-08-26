ОВА: На Київщині атакою РФ пошкоджено об'єкти інфраструктури, приватні будинки, є поранений

Внаслідок масованої російської повітряної атаки РФ 26 серпня є пошкодження інфраструктурних об’єктів та потерпілий у Київській області, повідомляє Українська правда.

Про це заявив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Всю ніч та ранок ворог атакує область ракетами та ударними дронами.

Є пошкодження інфраструктурних об’єктів. Вже маємо інформацію про поранену людину. Її доправлено до одного з районних медзакладів, надається необхідна допомога".

За словами очільника області, було зафіксовано пошкодження приватних будинків внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в 4 районах. Деталі обіцяють згодом.