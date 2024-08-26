ОВА: На Киевщин атакой РФ повреждены объекты инфраструктуры, частные дома, есть раненый

В результате массированной российской воздушной атаки РФ 26 августа есть повреждения инфраструктурных объектов и пострадавший в Киевской области, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

"Всю ночь и утро враг атакует область ракетами и ударными дронами.

Есть повреждения инфраструктурных объектов. Уже есть информация о раненом человеке, он доставлен в одно из районных медучреждений, оказывается необходимая помощь".

По словам главы области, было зафиксировано повреждение частных домов в результате падения обломков сбитых вражеских целей в 4 районах. Детали обещают позже.