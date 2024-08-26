ОВА: На Киевщин атакой РФ повреждены объекты инфраструктуры, частные дома, есть раненый
В результате массированной российской воздушной атаки РФ 26 августа есть повреждения инфраструктурных объектов и пострадавший в Киевской области, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.
"Всю ночь и утро враг атакует область ракетами и ударными дронами.
Есть повреждения инфраструктурных объектов. Уже есть информация о раненом человеке, он доставлен в одно из районных медучреждений, оказывается необходимая помощь".
По словам главы области, было зафиксировано повреждение частных домов в результате падения обломков сбитых вражеских целей в 4 районах. Детали обещают позже.