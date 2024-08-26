Гаюн: На територію Білорусі тричі заходили російські "Шахеди"

На територію Білорусі вночі тричі заходили російські безпілотники "Шахед" під час масштабної повітряної атаки Росії на Україну, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що за минулу ніч дрони-камікадзе типу "Шахед" тричі заходили на територію Білорусі. Повідомляється, що це відбувалося близько 03.26, 03.33 і 04.14 - кожен у районі Поліського радіаційно-екологічного заповідника, Брагінського і Лоєвського районів.

За даними моніторингової групи, вночі авіація ВПС РБ не піднімалася. Черговий гелікоптер із Мачуліщей і винищувач із Барановичів було піднято в районі 9-ї ранку, їх направили на південь країни.

Варто зауважити, що сьогодні Росія вкотре проводить масштабну повітряну атаку проти України, під час якої, впродовж ночі та ранку, окрім БПЛА були й десятки запусків ракет Кинджал.

Дрони РФ у Білорусі

Нагадаємо, останній заліт дрона РФ на білоруську територію було зафіксовано напередодні, 21 серпня.

Також безпілотник РФ залітав на територію Білорусі 13 липня, долетівши до Вітебська.

Днем раніше,12 липня, Білорусь також піднімала авіацію через російський безпілотник.

Нагадаємо, що нещодавно самопроголошеному президенту Білорусі примарились українські безпілотники, які нібито "переткнули повітряний простір". Через це білоруський диктатор почав натякати на ймовірні прямі бойові дії з Україною.

Пізніше Лукашенко заявив, що Білорусь перекинула майже третину своєї армії до кордону з Україною і пов'язав це з тим, що там начебто знаходиться понад 120 тисяч українських військових.

Варто зауважити, що такі неоднозначні заяви самопроголошеного білоруського диктатора стали посилюватись на тлі українського прориву Курської області РФ. До слова, нещодавно він заявив про необхідність сісти за стіл переговорів, щоб закінчити війну, назвавши криваву агресію Росії проти України - "драчкою".

Масштабний обстріл України Росією

Ще вночі повідомлялось про зліт десяти бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС й виведення ворожих кораблів з "Калібрами" у Чорне море.

Зауважимо, що у низці українських міст почалися перебої зі світлом.

Також відомо, що у деяких регіонах країни почались відключення води на тлі проблемі з електропостачанням.

Через масовану атаку у столичному метро ввели обмеження руху. Так, дві із трьох гілок "підземки" курсують зі змінами у маршруті.