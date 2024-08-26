Гаюн: На территорию Беларуси трижды заходили российские "Шахеды"

На территорию Беларуси ночью трижды заходили российские беспилотники "Шахед" во время масштабной воздушной атаки России на Украину, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Отмечается, что за минувшую ночь дроны-камикадзе типа "Шахед" трижды заходили на территорию Беларуси. Сообщается, что это происходило около 03.26, 03.33 и 04.14 - каждый в районе Полесского радиационно-экологического заповедника, Брагинского и Лоевского районов.

По данным мониторинговой группы, ночью авиация ВВС РБ не поднималась. Очередной вертолет из Мачулищей и истребитель из Барановичей был поднят в районе 9 утра, их направили на юг страны.

Стоит отметить, что сегодня Россия в очередной раз проводит масштабную воздушную атаку против Украины, во время которой, в течение ночи и утра, кроме БПЛА, были и десятки запусков ракет Кинжал.

Дроны РФ в Беларуси

Напомним, последний залет дрона РФ на белорусскую территорию был зафиксирован накануне, 21 августа.

Также беспилотник РФ залетал на территорию Беларуси 13 июля, долетев до Витебска.

Днем ранее, 12 июля, Беларусь также поднимала авиацию из-за российского беспилотника.

Напомним, что недавно самопровозглашённому президенту Беларуси привиделись украинские беспилотники, якобы "перестроившие воздушное пространство". Поэтому белорусский диктатор стал намекать на вероятные прямые боевые действия с Украиной.

Позже Лукашенко заявил, что Беларусь перебросила почти треть своей армии на границу с Украиной и связал это с тем, что там якобы находится более 120 тысяч украинских военных.

Стоит отметить, что столь неоднозначные заявления самопровозглашенного белорусского диктатора стали усиливаться на фоне украинского прорыва Курской области РФ. К слову, недавно он заявил о необходимости сесть за стол переговоров, чтобы закончить войну, назвав кровавую агрессию России против Украины - "драчкой".

Масштабный обстрел Украины Россией

Еще ночью сообщалось о взлете десяти бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и выводе вражеских кораблей с "Калибрами" в Черное море.

Заметим, что в ряде украинских городов начались перебои со светом.

Также известно, что в некоторых регионах страны начались отключения воды на фоне проблем с электроснабжением.

Из-за массированной атаки в столичном метро ввели ограничение движения. Так, две из трех веток "подземки" курсируют с изменениями в маршруте.