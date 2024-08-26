Вартість Bitcoin досягла $65 000 вперше за місяць

Біткойн досяг позначки $65 000 вперше за останні три тижні, чому сприяло пожвавлення попиту на спеціалізовані американські біржові фонди через ознаки того, що Федеральна резервна система США (ФРС) має намір пом'якшити монетарну політику. Про це пише Bloomberg, повідомляє Укрінформ.

Найбільший цифровий актив виріс на 1,2% до $65 030 в понеділок, а потім знову впав до $64 000. Минулого тижня криптовалюта виросла на 7,4%, що стало найстрімкішим зростанням за такий період з середини липня.

Голова ФРС Джером Пауелл у п'ятницю натякнув на те, що центральний банк має намір знизити базові ставки з більш ніж двадцятирічного максимуму, пророкуючи більш сприятливий фон ліквідності для світових ринків.

Сигнал Пауелла спричинив чистий притік $252 млн - найвищий за останній місяць - у групу з одного десятка американських спотових біткоїн-біржових ETF того ж дня.

Група американських спотових ефірних ETF зазнала чистого відтоку 23 серпня. У понеділок ефір знову почав знижуватися, впавши на 1,7%. Інші основні токени мало змінилися.

Toncoin, токен з блокчейну, пов'язаного з Telegram, зазнав втрат після того, як співзасновника месенджера Павла Дурова затримали у Франції.

Нагадаємо, вартість біткойна 5 серпня опустилася до 52 501 американського долара.