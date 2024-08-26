Стоимость Bitcoin достигла $65 000 впервые за месяц

Биткойн достиг отметки $65 000 впервые за последние три недели, чему способствовало оживление спроса на специализированные американские биржевые фонды из-за признаков того, что Федеральная резервная система США (ФРС) намерена смягчить монетарную политику. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Укринформ.

Самый большой цифровой актив вырос на 1,2% до $65 030 в понедельник, а затем снова упал до $64 000. На прошлой неделе криптовалюта выросла на 7,4%, что стало самым стремительным ростом за такой период с середины июля.

Глава ФРС Джером Пауэлл в пятницу намекнул на то, что центральный банк намерен снизить базовые ставки с более чем двадцатилетнего максимума, предсказывая более благоприятный фон ликвидности для мировых рынков.

Сигнал Пауэлла повлек за собой чистый приток $252 млн - самый высокий за последний месяц - в группу из одного десятка американских спотовых биткоин-биржевых ETF в тот же день.

Группа американских спотовых эфирных ETF потерпела чистый отток 23 августа. В понедельник эфир снова начал снижаться, упав на 1,7%. Остальные основные токены мало изменились.

Toncoin, токен из блокчейна, связанного с Telegram, понес потери после того, как соучредителя мессенджера Павла Дурова задержали во Франции.

Напомним, стоимость биткойна 5 августа опустилась до 52 501 американского доллара.