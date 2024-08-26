Польща планує виділити понад 1 млрд євро на будівництво першої АЕС

Уряд Польщі виділить 4,6 млрд злотих (понад 1 млрд євро) на будівництво першої в країні атомної електростанції. Про це заявив міністр фінансів Польщі Анджей Доманський, повідомляє ЛігаБізнес.

"Наступного року ми виділимо 4,6 млрд злотих на будівництво атомної електростанції" , – заявив міністр у неділю, 25 серпня, під час форуму Campus Polska в Ольштині.

Польщі, за словами Доманського, "потрібно знайти нові двигуни економічного зростання".

"Якщо у нас ціни на енергоносії будуть на 40-50% вищі, ніж у Німеччині, Франції та Іспанії, це є величезним викликом для польської промисловості" , – цитує міністра RMF24.

Доманський звернув увагу на відновлювані джерела енергії, атомну енергетику, інвестиції у мережі, інвестиції у сховища та динамічні тарифи.

"Насправді ми знаємо, у якому напрямі слід рухатись. Ми знаємо, що трансформація енергетики, безперечно, є завданням номер один" , – запевнив міністр фінансів.

Уряд Польщі у липні 2023 року офіційно погодив будівництво першої атомної електростанції на території країни. У вересні було підписано фінальну угоду про її проєктування та будівництво з консорціумом американських компаній Westinghouse та Bechtel.

Перша АЕС у Польщі буде розташована у Померанії (північно-західна територія країни), її будівництво має розпочатися у 2026 році, а перший блок планується запустити в експлуатацію у 2033 році.

Атомну станцію будуватимуть за американською технологією AP1000 – такою самою, яку Westinghouse почала реалізувати в Україні.

Паралельно Польща планує побудувати ще одну атомну електростанцію, але за корейською технологією APR-1400. Наприкінці жовтня 2022 року угоду про наміри було підписано з Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP).