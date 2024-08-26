Польша планирует выделить более 1 млрд евро на строительство первой АЭС

Правительство Польши выделит 4,6 млрд злотых (более 1 млрд евро) на строительство первой в стране атомной электростанции. Об этом заявил министр финансов Польши Анджей Доманский, сообщает Лига.Бизнес.

"В следующем году мы выделим 4,6 млрд злотых на строительство атомной электростанции", – заявил министр в воскресенье, 25 августа, во время форума Campus Polska в Ольштыне.

Польше, по словам Доманского, "нужно найти новые двигатели экономического роста".

"Если у нас цены на энергоносители будут на 40-50% выше, чем в Германии, Франции и Испании, это огромный вызов для польской промышленности" , – цитирует министра RMF24.

Доманский обратил внимание на возобновляемые источники энергии, атомную энергетику, инвестиции в сети, инвестиции в хранилища и динамические тарифы.

"На самом деле мы знаем, в каком направлении следует двигаться. Мы знаем, что трансформация энергетики, безусловно, – задача номер один" , – заверил министр финансов.

Правительство Польши в июле 2023 года официально согласовало строительство первой атомной электростанции на территории страны. В сентябре было подписано финальное соглашение о его проектировании и строительстве с консорциумом американских компаний Westinghouse и Bechtel.

Первая АЭС в Польше будет расположена в Померании (северо-западная территория страны), ее строительство должно начаться в 2026 году, а первый блок планируется запустить в эксплуатацию в 2033 году.

Атомную станцию будут строить по американской технологии AP1000 – такой же, как Westinghouse начала реализовать в Украине.

Параллельно Польша планирует построить еще одну атомную электростанцию, но по корейской технологии APR-1400. В конце октября 2022 года соглашение о намерениях было подписано с Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP).