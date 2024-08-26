У Чорному морі внаслідок атаки загорілися всі "вишки Бойка" - соцмережі

У Чорному морі загорілися так звані "вишки Бойка" - бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму.﻿ Про це йдеться в повідомленні "Кримського вітру" з посиланням на дані супутникової зйомки, повідомляє Економічна правда.

Канал пише, що три бурові платформи на схід від острова Зміїний нібито зазнали нападу.

"Станом на 24 серпня, середня платформа горить, а з 3-ї платформи йде стовп диму" , - пише видання.

У вересні 2023 року Україна повернула під контроль окуповані в 2014 році "вишки Бойка".

Росія окупувала їх у 2014 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях. Зокрема, як вертолітні майданчики й для розміщення засобів РЛС.

Наприкінці серпня 2023 року британська розвідка повідомляла, що між українськими й російськими морськими та повітряними силами йдуть бої за стратегічно важливі газові та нафтові платформи у Чорному морі між Кримом та Одесою.