В Черном море в результате атаки загорелись все "вышки Бойко" – соцсети
В Черном море загорелись так называемые "вышки Бойко" - буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма. Об этом говорится в сообщении "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутниковой съемки, сообщает Экономическая правда.
Канал пишет, что три буровые платформы к востоку от острова Змеиный якобы подверглись нападению.
"По состоянию на 24 августа, средняя платформа горит, а с 3-й платформы идет столб дыма", - пишет издание.
В сентябре 2023 года Украина вернула под контроль оккупированные в 2014 году "вышки Бойко".
Россия оккупировала их в 2014 году, а с началом полномасштабного вторжения использовала в военных целях. В частности, как вертолетные площадки и для размещения средств РЛС.
В конце августа 2023 года британская разведка сообщала, что между украинскими и российскими морскими и воздушными силами идут бои за стратегически важные газовые и нефтяные платформы в Черном море между Крымом и Одессой.