Масована атака на Україну: у різних областях є загиблі та поранені (Оновлено)

У результаті російської комбінованої атаки у Житомирській області загинула жінка, на Одещині – 4 поранених, серед яких дитина; загалом станом на 11 ранку окупанти убили 4 цивільних: по одній людині у Луцьку, на Запоріжжі та на Дніпропетровщині, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко та голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

"На Житомирщині від масованої ракетної атаки постраждали житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. Нажаль, за попередніми даними, внаслідок терористичних дій російського режиму загинула жінка".

Голова ОВА додав, що через складну ситуацію в енергосистемі введено аварійні відключення світла. На місцях працюють рятувальники та ремонтні бригади.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що у регіоні 4 поранених, серед яких дитина; били окупанти по енергетичній та цивільній інфраструктурі.

"Внаслідок атаки четверо людей отримали поранення, серед них – 10-річний хлопчик. Троє постраждалих, зокрема й дитина, госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості. Їм надається вся необхідна допомога".

Голова ОВА додав, що внаслідок падіння уламків ракет пошкоджені приватні будинки та велика кількість автотранспорту.

"Також в Одеському районі є збої в роботі електроенергії. Всі відповідні служби усувають наслідки атаки росіян" , – підсумував Кіпер.

Станом на 11:00 загалом від російського удару загинули 4 людини (по одній у Луцьку, на Запоріжжі, Дніпропетровщині та Житомирщині) і щонайменше 12 осіб дістали поранення (5 у Полтавській області, по 1 у Луцьку, Київській та Дніпропетровській області та 4 в Одеській області).

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