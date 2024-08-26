Масована атака на Україну: у різних областях є загиблі та поранені (Оновлено)
У результаті російської комбінованої атаки у Житомирській області загинула жінка, на Одещині – 4 поранених, серед яких дитина; загалом станом на 11 ранку окупанти убили 4 цивільних: по одній людині у Луцьку, на Запоріжжі та на Дніпропетровщині, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко та голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.
"На Житомирщині від масованої ракетної атаки постраждали житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. Нажаль, за попередніми даними, внаслідок терористичних дій російського режиму загинула жінка".
Голова ОВА додав, що через складну ситуацію в енергосистемі введено аварійні відключення світла. На місцях працюють рятувальники та ремонтні бригади.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що у регіоні 4 поранених, серед яких дитина; били окупанти по енергетичній та цивільній інфраструктурі.
"Внаслідок атаки четверо людей отримали поранення, серед них – 10-річний хлопчик. Троє постраждалих, зокрема й дитина, госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості. Їм надається вся необхідна допомога".
Голова ОВА додав, що внаслідок падіння уламків ракет пошкоджені приватні будинки та велика кількість автотранспорту.
"Також в Одеському районі є збої в роботі електроенергії. Всі відповідні служби усувають наслідки атаки росіян", – підсумував Кіпер.
Станом на 11:00 загалом від російського удару загинули 4 людини (по одній у Луцьку, на Запоріжжі, Дніпропетровщині та Житомирщині) і щонайменше 12 осіб дістали поранення (5 у Полтавській області, по 1 у Луцьку, Київській та Дніпропетровській області та 4 в Одеській області).
Передісторія:
- Раніше Повітряні сили повідомили про те, що окупанти запустили ракети по території України, також писали, що Росія підняла у повітря 6 дальніх стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-22М3. У соцмережах повідомляють про вибухи у Харкові, Кривому Розі, Вінниці.
- У Києві, Луцьку працювала ППО, вибухи лунали в Харкові, Запоріжжі, Одесі та інших містах.
- У результаті російського комбінованого удару по Україні у місті Луцьк, що на Волині, пошкоджений багатоквартирний будинок та об’єкт інфраструктури, одна людина загинула.
- Також російські війська поцілили по промисловому об’єкту у Полтавській області, там 5 людей дістали поранення.
- Відомо про одного загиблого у Дніпропетровській області і про одного у Запорізькій області.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок повітряного нападу Російської Федерації 26 серпня постраждали 15 областей України.