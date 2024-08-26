Массированная атака на Украину: в разных областях есть погибшие и раненые (Обновлено)

В результате российской комбинированной атаки в Житомирской области погибла женщина, в Одесской области – 4 раненых, среди которых ребенок; всего по состоянию на 11 утра оккупанты убили 4 гражданских: по одному человеку в Луцке, на Запорожье и на Днепропетровщине, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко и глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram.

"На Житомирщине от массированной ракетной атакой пострадали жилые дома и объекты критической инфраструктуры. К сожалению, по предварительным данным, в результате террористических действий российского режима погибла женщина".

Глава ОВА добавил, что из-за сложной ситуации в энергосистеме введены аварийные отключения света. На местах работают спасатели и ремонтные бригады.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в регионе 4 раненых, среди которых ребенок; били оккупанты по энергетической и гражданской инфраструктуре.

"В результате атаки четыре человека получили ранения, среди них – 10-летний мальчик. Трое пострадавших, в том числе и ребенок, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь".

Глава ОВА добавил, что в результате падения обломков ракет повреждены частные дома и большое количество автотранспорта.

"Также в Одесском районе есть сбои в работе электроэнергии. Все соответствующие службы устраняют последствия атаки россиян" , – подытожил Кипер.

По состоянию на 11:00 всего от российского удара погибли 4 человека (по одному в Луцке, в Запорожской, Днепропетровской и Житомирской областях), по меньшей мере 12 человек получили ранения (5 в Полтавской области, по 1 в Луцке, Киевской и Днепропетровской области и 4 в Одесской области).

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