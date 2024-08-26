У Молдові повідомили про перебої в енергосистемі через обстріли України

Молдовський державний оперетор енергомережі повідомив про перебої внаслідок російських обстрілів України 26 серпня, повідомляє NewsMaker.

"Moldelectrica повідомляє про перебої в енергосистемі спільного блоку Україна-Молдова внаслідок атак на критично важливу українську інфраструктуру. Наразі ситуація перебуває під контролем. У нас достатньо місцевої генерації, щоб впоратися з незначними перебоями" , - йдеться в повідомленні підприємства.

Нагадаємо, уночі та зранку 26 серпня російські війська вдарили по Україні ракетами різних типів та "Шахедами". Однією з цілей атаки була енергетична інфраструктура. Відомо про перебої в постачання електрики у низці регіонів. "Укренерго" запровадило екстрені відключення. Повідомлялося про знеструмлення у Києві, Житомирі та інших містах.