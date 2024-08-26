В Молдове сообщили о перебоях в энергосистеме из-за обстрелов Украины

Молдавский государственный оперетор энергосети сообщил о перебоях в результате российских обстрелов Украины 26 августа, сообщает NewsMaker.

"Moldelectrica сообщает о перебоях в энергосистеме совместного блока Украина-Молдова в результате атак на критически важную украинскую инфраструктуру. Сейчас ситуация находится под контролем. У нас достаточно местного поколения, чтобы справиться с незначительными перебоями" , - говорится в сообщении предприятия.

Напомним, ночью и утром 26 августа российские войска ударили по Украине ракетами разных типов и "Шахедами". Одной из целей атаки была энергетическая инфраструктура. Известно о перебоях в поставках электричества в ряде регионов. "Укрэнерго" ввело экстренные отключения. Сообщалось об обесточивании в Киеве, Житомире и других городах.