РФ застосувала понад 100 ракет та близько сотні "Шахедів" – Зеленський

У ніч та зранку 26 серпня російські війська завдали одного з найбільших комбінованих ударів по Україні – застосували понад 100 ракет різних типів та майже сотню безпілотників типу Shahed.

Про це повідомив﻿ президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що ціллю ударів була критична цивільна інфраструктура у більшості регіонів, зокрема на Харківщині, у Києві, Одесі та західних областях. Є загиблі та десятки поранених.

"Багато пошкоджень в енергетиці. Але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи. Ремонтні бригади працюватимуть цілодобово. Електрику – повернемо" , – сказав Зеленський.

Президент назвав російського лідера "хворою істотою", який "може робити тільки те, що світ йому дозволяє".

"Слабкість, недостатність рішень у відповідь живить терор. І кожен лідер, кожен наш партнер знає, які сильні рішення потрібні, щоб усю цю війну припинити, і припинити справедливо. Не може бути в Україні обмежень у далекобійності, коли в терористів немає таких обмежень.

Не може бути в захисників життя обмежень у зброї, коли Росія використовує і власну зброю всіх типів, і "шахеди", і балістику з Північної Кореї" , – сказав Зеленський.