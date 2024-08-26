РФ применила более 100 ракет и около сотни "Шахедов" - Зеленский

В ночь и утром 26 августа российские войска нанесли один из крупнейших комбинированных ударов по Украине – применили более 100 ракет разных типов и почти сотню беспилотников типа Shahed.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что целью ударов была критическая гражданская инфраструктура в большинстве регионов, в частности, на Харьковщине, в Киеве, Одессе и западных областях. Есть погибшие и десятки раненых.

"Много повреждений в энергетике. Но повсюду, где есть отключение электричества, уже продолжаются восстановительные работы. Ремонтные бригады будут работать круглосуточно. Электричество – вернем" , – сказал Зеленский.

Президент назвал российского лидера "больным существом", который "может делать только то, что ему мир позволяет".

"Слабость, недостаточность ответных решений питает террор. И каждый лидер, каждый наш партнер знает, какие сильные решения нужны, чтобы всю эту войну прекратить и прекратить справедливо. Не может быть в Украине ограничений в дальнобойности, когда у террористов нет таких ограничений.

Не может быть у защитников жизни ограничений в оружии, когда Россия использует и собственное оружие всех типов, и "шахеды" и баллистику из Северной Кореи" , - сказал Зеленский.