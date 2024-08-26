Хмельницький знеструмлений через російський обстріл

У Хмельницькому та Хмельницькому районі через ворожий удар відсутнє електропостачання. Про це інформує АТ "Хмельницькобленерго", повідомляє Укрінформ.

﻿"Внаслідок масованої атаки є знеструмлення споживачів у місті Хмельницькому та Хмельницькій ОТГ. Також електрична енергія відсутня у частині Хмельницького району" , - йдеться у повідомленні.

Раніше у Хмельницькводоканалі повідомили, що насосні станції переводять на резервне живлення.

За інформацією начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, ворог атакував область ракетами та дронами.

"Зважаючи на загальну ситуацію в усій енергосистемі, ситуація доволі складна. Наразі усі служби працюють над ліквідацією наслідків ударів терористів" , - написав у Фейсбуці міський голова Хмельницького Олександр Симчшин.

За його словами, вже забезпечено водопостачання та роботу каналізаційного господарства в автономному режимі. Тривають заходи з відновлення електропостачання.

Симчишин наголосив, що жертв і постраждалих унаслідок обстрілів у громаді немає. Пошкоджені житлові будинки та автомобілі.